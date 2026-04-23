جهاز التطوير يواصل رفع كفاءة وتجميل حدائق وشوارع الإسماعيلية

وجه اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، بشأن الاستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على حلها، وتحسين مستوى الخدمات والارتقاء بالمظهر الحضاري.

في هذا السياق، تواصل أجهزة المحافظة جهودها لرفع كفاءة وتجميل المناطق المختلفة.

واصل جهاز التطوير والتجميل، تحت إشراف العميد عفت راغب مستشار المحافظ للمتابعة الميدانية، وبرئاسة المهندسة تغريد أبو السعود، وبالتعاون والتنسيق مع حي ثالث وسكان منطقة جاردن سيتي شرق، أعماله في رفع كفاءة المنطقة من خلال المشاركة المجتمعية والتعاون مع المجتمع المدني.

وشملت الأعمال إعادة تجميل الحديقة بالمسطح الأخضر وزراعة أشجار الزينة، إلى جانب إعادة تركيب غاطس موتور قدرة ٢ حصان، بالتعاون مع مسؤولي محطة المياه العكرة بمجلس المدينة، وذلك كمرحلة أولى لرفع الكفاءة وعودة المياه لمساحة ٦٠٠ متر مربع، مع استمرار الأعمال بالتنسيق مع حي ثالث.

وفي سياق متصل، تم تهذيب الأشجار ونباتات الزينة ونخيل البلتشارد بشارع البلاچات (شارع عمارة السياحي) بحي أول، بما يتناسب مع أعمال التطوير والتجميل التي تشهدها المنطقة، ضمن مبادرة “شارع منظم ورصيف آمن”.

كما تواصلت أعمال التجميل داخل نادي البلدية، من خلال تهذيب الأشجار والاهتمام بالمسطح الأخضر.