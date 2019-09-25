ضبط 6 أطنان أسمدة و9600 قطعة حلوى و3 أطنان شحوم فى حملة بالغربية

تمكنت مباحث التموين بالغربية اليوم من ضبط 6 أطنان أسمدة و9600 قطعة حلوي و3 أطنان شحوم فى حملة تموينية لمواجهة الخارجين على القانون وردع المخالفين على مستوى قري ومراكز المحافظة.



تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا من العميد محمد عتمان مدير مباحث التموين يفيد بتمكن ضباط مباحث التموين وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط "زكريا.ع.ا.ا" 54 سنة صاحب مخزن أسمدة زراعية بقرية العامرية مركز المحلة، وبحوزته 6 أطنان ونصف أسمدة زراعية مدعمة، تحرر المحضر 35612جنح مركز المحلة .



كما تم ضبط مصنع حلوى أطفال بدون ترخيص بمنطقة الجلاء بطنطا ملك "مجدى.ت.م" 59 سنة وبحوزته 9600 قطعة حلوى و3000عبوة فارغة غير صالحه للاستهلاك الأدمى، تحرر المحضر 25513 جنح قسم ثان طنطا، وضبط مصنع لتجميع اللمبات الكهربية بدون ترخيص بشارع كفر عصام ثان طنطا ملك"ابراهيم.م.م" والمدير المسئول عنه "عبد الله.ا.ا" 47 سنة وبحوزته 4600 لمبة كهرباء غير مطابقة للمواصات القياسية و100 كرتونة فارغة، فى المحضر 29403جنح قسم أول طنطا .



وضبطت طن و520 كيلو سلع تموينية مدعمة "سكر وزيت ودقيق وأرز ومكرونة بحوزة بقال تموينى بقرية الدلجمون مركز كفر الزيات يدعى"محمود.ي.ا" 38 سنة بقصد بيعهم بالسوق السوداء، تحرر المحضر 26665 جنح مركز كفر الزيات .



كما تم ضبط مصنع شحون بدون ترخيص بقرية محلة مرحوم مركز طنطا ملك "صلاح.ا.ا" 38 سنة وبحوزته 3 أطنان و340 كيلو شحوم سيارات غير مطابقة للمواصفات القياسية، فى المحضر 25532 جنح مركز طنطا وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق فى الوقائع المشار إليها.



