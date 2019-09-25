اتحاد كرة القدم يقدم الجهاز الفني للمنتخب غدا

يعقد الاتحاد المصري لكرة القدم مؤتمرا صحفيا في الثانية عشر ظهر غد الخميس بقاعة صالون فير بفندق ماريوت لتقديم المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الأول الكابتن حسام البدري وجهازه المعاون لوسائل الإعلام.



ومن المقرر أن يذاع المؤتمر على الهواء مباشرة لقناتي أون سبورت وتايم سبورت ، فيما تم إعداد "Mixed zone" يلتقي خلالها رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد وأعضاء الجهاز الفني مع وسائل الإعلام فور نهاية المؤتمر الذي يتضمن كلمة عمرو الجنايني رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وكلمة حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني.



كما يتضمن المؤتمر الصحفى مراسم تسليم قميص المنتخب للمدير الفني الجديد ،على أن يقوم بتقديم فقرات المؤتمر المذيع إبراهيم عبد الجواد.



يذكر أن اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أعلن عن تعيين حسام البدري مديرا فنيا لمنتخب الفراعنة الكبار خلفا للمكسيكى خافيير آجيرى بعد الإخفاق فى نهائيات أمم إفريقيا التى أقيمت مؤخرا فى مصر بعد الخسارة أمام جنوب إفريقيا 1-0.