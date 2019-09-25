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مرأة

تشبه أميرات ديزني.. شاهد أحدث إطلالة لـ رشا مهدي في مهرجان الجونة

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 06:54 م
رشا مهدي
رشا مهدي
قسم المرأه
شاركت رشا مهدي صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة هادئة بـ مهرجان الجونة السينمائي فى دورته الثالثة.

وأطلت رشا مهدي بفستان أوف ويت كب يشبه أميرات ديزني طويل، ونسقت معه بورتفيه أنيقا وانتعلت حذاء بكعب.

ولم تتكلف في اقتناء الإكسسوارات واكتفت بقرط رقيق وعقد بسيط، وكان شعرها منسدلاً بطريقة جذابة.

ومن الناحية الجمالية وضعت ميك اب بالوان الترابية تناسب بشرتها البرونزية وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا والايشادو مع أحمر شفاه باللون الروز، وإليكم الصور التى توضح تفاصيل إطلالتها....

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