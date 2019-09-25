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مرأة

بـ شعر مبلول.. لقاء الخميسي تثير الجدل بإطلالة غريبة

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 07:34 م
لقاء
لقاء
قسم المرأه
أطلت الفنانة لقاء الخميسي بـ تيشرت أبيض أنيق مكشوف البطن وجيبة سوداء تل مع بطانه باللون الأبيض، منسقة معه بورتفيه فضي اللون، وذلك فى مهرجان الجونة السينمائي فى دورته الثالثة.

وكشفت الإطلالة عن جمالها وانتعلت لقاء كعبا رفيعا، إضافة إلى أنها لم تتكلف في اختيار الإكسسوارات واكتفت بقرط رقيق مع جوانتي أسود بطراز عصري.

ووضعت لقاء ميكب ملائم لبشرتها وأبرزت جمال عيونها بالماسكرا مع أحمر شفاه باللون الأحمر وكان شعرها يأخذ شكلًا عصريًا وأنيقا.
بـ شعر مبلول.. لقاء الخميسي تثير الجدل بإطلالة غريبة

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