ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بإطلالة من الزمن الجميل.. درة تواصل خطف الأنظار فى الجونة

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 07:40 م
درة
درة
قسم المرأه
أطلت الفنانة درة بـ فستان أسود بلمعة فى مهرجان الجونة السينمائي فى دورته الثالتة وكشفت الإطلالة عن رشاقتها.

وظهرت بـ فستان كب وكان بفتحة كبيرة من منطقة الساق وانتعلت حذاء بكعب عال منسقة معه بورتفيه أنيقا، ولم تتكلف في اختيار الإكسسواارت واختارت سلسلة رقيقة وقرطا أنيقا.

ووضعت ميك اب مناسبا لبشرتها وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا مع أحمر شفاه باللون الاحمر مما أعطي جاذبية لإطلالتها.

واليكم الصورة التى تبرز تفاصيل إطلالتها....
بإطلالة من الزمن الجميل.. درة تواصل خطف الأنظار فى الجونة

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تشبه السندريلا .. صفاء سلطان بإطلالة ساحرة

بفستان أسود جذاب.. ساندي علي تشعل السوشيال ميديا

أنيقة وجميلة.. درة تكشف عن إطلالة جديدة

بـ فستان أسود أنيق.. هند صبرى تتألق فى اليوم السادس لمهرجان الجونة

هنا شيحة تتألق بـ فستان أورنج فى الجونة

بعد الفستان المثير.. إطلالات جريئة لـ غادة عادل في مهرجان الجونة

ترشيحاتنا

من أكثر جدلا.. رانيا يوسف وغادة عادل بفساتين جريئة تعرضهما للانتقاد..صور

طرح شهادات استثمار جديدة بفائدة 15.5%.. البنك والتفاصيل

هل يجوز الوضوء بدون ستر العورة ؟ الإفتاء ترد

نبيل الحلفاوى يكشف سبب ظهور فيفى عبده بـ القمطة فى فيديو الهجوم على الهارب محمد على

نسيها في السيارة.. قصة وفاة طفلة اختناقًا في جازان بالسعودية

هل يجوز توزيع مال أو لحوم بدلا من ذبح العقيقة.. الإفتاء تجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكياج مختلف .. أيتن عامر تخطف الانظار بإطلالة خريفية

من أكثر جدلا.. رانيا يوسف وغادة عادل بفساتين جريئة تعرضهما للانتقاد..صور

تطبيق جديد يتيح لأطباء الأسنان تشخيص وعلاج المرضى عبر مكالمة فيديو