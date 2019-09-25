بإطلالة من الزمن الجميل.. درة تواصل خطف الأنظار فى الجونة

أطلت الفنانة درة بـ فستان أسود بلمعة فى مهرجان الجونة السينمائي فى دورته الثالتة وكشفت الإطلالة عن رشاقتها.



وظهرت بـ فستان كب وكان بفتحة كبيرة من منطقة الساق وانتعلت حذاء بكعب عال منسقة معه بورتفيه أنيقا، ولم تتكلف في اختيار الإكسسواارت واختارت سلسلة رقيقة وقرطا أنيقا.



ووضعت ميك اب مناسبا لبشرتها وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا مع أحمر شفاه باللون الاحمر مما أعطي جاذبية لإطلالتها.



واليكم الصورة التى تبرز تفاصيل إطلالتها....