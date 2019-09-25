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مرأة

بـ ملابس محتشمة.. شيرين رضا بـ اطلالة جديدة في مهرجان الجونة

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 07:48 م
شيرين رضا
شيرين رضا
رشا عوني
تألقت النجمة شيرين رضا، في إطلالة جديدة على السجادة الحمراء، خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.

وظهرت شيرين رضا، اليوم، بإطلالة أنيقة وبسيطة، مختلفة تمامًا عن الفساتين التي تألقت بها خلال الأيام الماضية.

وتألقت شيرين رضا، اليوم، في تنورة قصيرة بسيطة، مع تي شيرت أبيض "نصف كم".

واعتمدت شيرين رضا، تسريحة شعر بسيطة دون تكلف، مع ماكياج هادئ أظهر جمالها، مع إكسسوارات ذهبية.
بـ ملابس محتشمة.. شيرين رضا بـ اطلالة جديدة في مهرجان الجونة

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