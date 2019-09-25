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أخبار العالم

رئيس أوكرانيا يلتقي ترامب ويمازحه: على شاشة التليفزيون أفضل من الهاتف

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 08:40 م
دونالد ترامب وفولوديمير
دونالد ترامب وفولوديمير زيلينسكي
أحمد محرم
التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ومازح زيلينسكي الرئيس الأمريكي قائلًا" من الأفضل أن نلتقي شخصيًا على شاشات التلفزيون بدلًا من الحديث عبر الهاتف"، في إشارة إلى فضيحة انكشاف مكالمة تليفونية بين الزعيمين، طلب فيها ترامب من زيلينسكي المساعدة في كشف تفاصيل علاقة منافسه الديمقراطي المحتمل في الانتخابات جو بايدن بشركة غاز أوكرانية.

أفرج البيت الأبيض اليوم الأربعاء عن فحوى المكالمة التي جرت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والتي أثارت العديد من الاتهامات بحق الأول.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن تفاصيل المكالمة تكشف أن ترامب طلب بالفعل من زيلنسكي إجراء تحقيق بشأن المرشح الديمقراطي المحتمل لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020، جو بايدن.

وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بلوسي، أمرت بفتح تحقيق رسمي حول "فضيحة أوكرانيا"، حيث يبدو أن الديمقراطيين اتخذوا قرار البدء في إجراءات عزل رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، للاشتباه في انتهاكه للدستور والسعي للحصول على مساعدة دولة أجنبية لإيذاء خصومه.

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