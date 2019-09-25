ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لن تتوقعها.. فوائد تناول حفنة من المكسرات يوميا

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 10:35 م
فوائد تناول المكسرات
فوائد تناول المكسرات
آية التيجي
أشارت دراسة أجريت مؤخرا في جامعة هارفارد، إلى أن تناول نصف حصة من المكسرات يوميًا قد يمنعك من زيادة الوزن كلما تقدمت في العمر، وهو الأمر الذي كشفه الخبراء بعد تتبع ما يقرب من 300 ألف شخص على مدار عامين.

وأظهرت نتائج الدراسة، أن المشاركين فيها، والذين قاموا بتناول نصف أوقية (أي ما يعادل 14 جراما) من المكسرات يوميًا كانوا يكتسبون وزنًا أقل وكانوا أقل عرضة للإصابة بالسمنة، وذلك بنسبة 23 في المائة.

ويقول العلماء الآن، إن استبدال الوجبات الخفيفة غير الصحية والتي نتناولها بين الوجبات، مثل الشوكولاتة والسناكس، بتناول المكسرات يمكن أن يبطئ معدل زيادة الوزن مع التقدم في العمر، وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويعتقد الباحثون ان مضغ المكسرات يحتاج إلى جهد أكبر من تناول الوجبات السريعة ، في حين أن المحتوى العالي من الألياف يمكن أن يجعل الناس يشعرون بالشبع لفترة أطول، وبالتالي عدم اكتساب الكثير من الوزن، حيث يرتبط اكتساب الوزن بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب، والسكتة الدماغية، ومرض السكري.

وتحتوي  المكسرات على الدهون الصحية غير المشبعة والفيتامينات والمعادن والألياف، حيث يمكن تناولها بين الوجبات بكميات معتدلة ان تحد من زيادة الوزن، والتي تقترن مع التقدم في العمر، ولكن لا يجب ان يتم استهلاك المكسرات غالبًا لفقدان الوزن لأنها كثيفة في السعرات الحرارية.

ترشيحاتنا

صراع المناصب يشتعل فى جهاز منتخب مصر بقيادة حسام البدري

نبيل الحلفاوى يكشف سبب ظهور فيفى عبده بـ القمطة فى فيديو الهجوم على الهارب محمد على

كريم علي يظهر في مران الأهلي .. صور

«دلوقتي بتعيط بعد ما كنت عامل بطل».. فريدة الشوباشي تعطي درسا قاسيا لـ محمد على.. فيديو

الإخوان الإرهابية تطالب أعضاءها بالتنصل من المقاول محمد على وبث الشائعات والإحباط بين المصريين

بعد تعديل موعد الكلاسيكو .. بشرة خير لجماهير برشلونة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. فستان إنجى المقدم فى أول إطلالة لها بـ مهرجان الجونة السنيمائى.. صور

للمرة الثانية.. بشرى تظهر بإطلالة غريبة في مهرجان الجونة السينمائي

نجمات الفن يتألقن على Red Carpet بـ الجونة السينمائي.. شاهد