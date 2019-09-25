لن تتوقعها.. فوائد تناول حفنة من المكسرات يوميا

أشارت دراسة أجريت مؤخرا في جامعة هارفارد، إلى أن تناول نصف حصة من المكسرات يوميًا قد يمنعك من زيادة الوزن كلما تقدمت في العمر، وهو الأمر الذي كشفه الخبراء بعد تتبع ما يقرب من 300 ألف شخص على مدار عامين.



وأظهرت نتائج الدراسة، أن المشاركين فيها، والذين قاموا بتناول نصف أوقية (أي ما يعادل 14 جراما) من المكسرات يوميًا كانوا يكتسبون وزنًا أقل وكانوا أقل عرضة للإصابة بالسمنة، وذلك بنسبة 23 في المائة.



ويقول العلماء الآن، إن استبدال الوجبات الخفيفة غير الصحية والتي نتناولها بين الوجبات، مثل الشوكولاتة والسناكس، بتناول المكسرات يمكن أن يبطئ معدل زيادة الوزن مع التقدم في العمر، وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



ويعتقد الباحثون ان مضغ المكسرات يحتاج إلى جهد أكبر من تناول الوجبات السريعة ، في حين أن المحتوى العالي من الألياف يمكن أن يجعل الناس يشعرون بالشبع لفترة أطول، وبالتالي عدم اكتساب الكثير من الوزن، حيث يرتبط اكتساب الوزن بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب، والسكتة الدماغية، ومرض السكري.



وتحتوي المكسرات على الدهون الصحية غير المشبعة والفيتامينات والمعادن والألياف، حيث يمكن تناولها بين الوجبات بكميات معتدلة ان تحد من زيادة الوزن، والتي تقترن مع التقدم في العمر، ولكن لا يجب ان يتم استهلاك المكسرات غالبًا لفقدان الوزن لأنها كثيفة في السعرات الحرارية.