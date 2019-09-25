ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الدوري الإيطالي.. أتالانتا يسحق روما بثنائية نظيفة

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 10:48 م
لقاء روما وأتالانتا
لقاء روما وأتالانتا
حسام الحارتي
فاز فريق أتالانتا على منافسه روما بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما اليوم " الأربعاء "، على استاد الأوليمبيكو ضمن الاسبوع الخامس من بطولة الدوري الإيطالي .

فرض لاعبو أتالانتا السيطرة الكاملة على أحداث المباراة على الرغم من الضغط المستمر من قبل لاعبي روما على مرمى أتالانتا منذ انطلاق صافرة المباراة .

ومع بداية انطلاق أحداث الشوط الثاني بدأ لاعبو أتالانتا في تبادل الكرات العرضية حتى تمكنوا من احراز الهدف الاول لهم في الدقيقة "71" عن طريق اللاعب دوفان زاباتا.

وظل لاعبو روما في استمرار الضغط من أجل إحراز هدف التعادل ولكن استطاع لاعبو أتالانتا إحراز الهدف الثاني لهم في الدقيقة "90" عن طريق اللاعب "مارتن دي روون"، ليقضي على آمال لاعبي روما .

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دوري أبطال أوروبا.. مانشستر سيتي يقسو على شاختار دونيتسك بثلاثية نظيفة

أتالانتا يستفيق على ذئاب روما بهدفين في الدوري الإيطالي.. فيديو

ترشيحاتنا

لقاء الخميسي فى إطلالة جريئة بحفل هوليوود.. شاهد

ظهير ليفربول يصدم محمد صلاح .. تعرف على السبب.. فيديو

شوقي غريب : نصحت ثلاثي الأهلي بالرحيل

تسجيل حصري.. أيمن نور يكشف رغبته في العودة إلى مصر.. فيديو

فضيحة تلاحق الفيفا.. مدرب ولاعب يكشفان التزوير ضد محمد صلاح

تركى آل الشيخ يشعل السوشيال ميديا بـ فيديو ساخر.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. فستان إنجى المقدم فى أول إطلالة لها بـ مهرجان الجونة السنيمائى.. صور

للمرة الثانية.. بشرى تظهر بإطلالة غريبة في مهرجان الجونة السينمائي

نجمات الفن يتألقن على Red Carpet بـ الجونة السينمائي.. شاهد