الدوري الإيطالي.. أتالانتا يسحق روما بثنائية نظيفة

فاز فريق أتالانتا على منافسه روما بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما اليوم " الأربعاء "، على استاد الأوليمبيكو ضمن الاسبوع الخامس من بطولة الدوري الإيطالي .



فرض لاعبو أتالانتا السيطرة الكاملة على أحداث المباراة على الرغم من الضغط المستمر من قبل لاعبي روما على مرمى أتالانتا منذ انطلاق صافرة المباراة .



ومع بداية انطلاق أحداث الشوط الثاني بدأ لاعبو أتالانتا في تبادل الكرات العرضية حتى تمكنوا من احراز الهدف الاول لهم في الدقيقة "71" عن طريق اللاعب دوفان زاباتا.



وظل لاعبو روما في استمرار الضغط من أجل إحراز هدف التعادل ولكن استطاع لاعبو أتالانتا إحراز الهدف الثاني لهم في الدقيقة "90" عن طريق اللاعب "مارتن دي روون"، ليقضي على آمال لاعبي روما .

