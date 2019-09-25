الفقي يفجر مفاجأة بشأن مفاوضات سد النهضة مستقبلا

أبدى المفكر السياسي مصطفى الفقي، سعادته لقيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بطرح ملف سد النهضة أمام المجتمع الدولي في الأمم المتحدة خاصة وأن هناك محاولات تهدد استقرار المنطقة بسبب تعنت إثيوبيا في هذا الشان.



وأضاف مصطفى الفقي في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، أن طرح الرئيس السيسي لملف بناء سد النهضة أمام الأمم المتحدة يوجه رسالة واضحة إلى كل الأطراف بأن المياه هي الحياة وأن مصر لن تنظر للأمر بشكل به ضعف وهي قضية وجود.



وتابع مصطفى الفقي:" بعد طرح الرئيس السيسي ملف سد النهضة أمام الأمم المتحدة يؤكد أن شكل التفاوض سيختلف في الفترة المقبلة".

