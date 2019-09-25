مين حجز ومين لسه.. هايدي موسى تروج لحفلها المقبل

روجت الفنانة هايدي موسى، عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، لحفلها المقبل، والمرتقب 2 أكتوبر، بمعهد الموسيقى العربية، إذ نشرت بوستر الحفل، وعلقت لجمهورها قائلة: "مستنياكم الاربعاء يوم ٢ اكتوبر في معهد الموسيقى العربيه .. مين حجز و مين لسه".



يذكر أن احدث أعمال هايدي أغنية" أنا اتعودت" التي حققت مليونا ونصف المليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



ونجحت أغنية "أنا اتعودت"، والتي تعد أول تعاون بين هايدي موسى وشركة "لايف ستايلز ستوديوز"، وتصدرت المراكز الأولى في الإذاعات المصرية.



أغنية "أنا اتعودت" من كلمات نادر عبد الله، وألحان حسين محمود، وتوزيع طارق عبد الجابر.



يذكر أن الفنانة هايدى موسى بدأت مسيرتها الفنية من خلال برامج اكتشاف المواهب "أراب أيدول" و"ستار أكاديمى"، وقدمت العام الماضي ألبومها الأول بعنوان "حنية الدنيا".