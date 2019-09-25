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رياضة

ريمس يلقن باريس سان جيرمان درسا بثنائية بالدوري الفرنسي.. فيديو

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 11:20 م
باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
محمد رشاد
تلقى باريس سان جيرمان خسارة غير متوقعة على ملعبه "حديقة الأمراء" أمام ضيفه ستاد ريمس بهدفين دون رد، فى اللقاء المقام بالجولة السابعة بالدورى الفرنسى.

وخاض باريس سان جيرمان اللقاء فى غياب مهاجميه كيليان مبابي وماورو إيكاردى وإدينسون كافانى للإصابة، حيث لعب نيمار وحيدا في الخط الأمامى، وبجانبه تشوبو موتينج ومعهم خوان بيرنات الظهير الذي تقدم لمركز الجناح.


هدفى ريمس جاءا فى الدقيقتين 29 و93 عبر حسن كمارا وبولاى ديا على الترتيب.

رغم الخسارة حافظ باريس سان جيرمان على صدارة الدورى الفرنسي برصيد 15 نقطة، بعد 5 انتصارات وخسارتين، وبفارق الأهداف عن آنجيه، بينما يحتل ريمس المركز الثامن برصيد 11 نقطة.

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