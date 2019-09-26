أضرار غير متوقعة للشخير أثناء النوم.. أبرزها الشعور بالتعب

أشار بحث أجري مؤخرا في معهد تورونتو بكندا، إلى أن الشخير لا يؤدي إلى النوم الجيد في الليل، أو يمكن ان يسبب في الشعور بالتعب في اليوم التالي، وشملت الدراسة مجموعة من الأشخاص والذين وصل عددهم 74 شخصًا.



وكان لدى المتطوعين في الدراسة جهاز يحتوي على ميكروفون صغير مربوط على وجوههم لتسجيل عدد مرات الشخير. في اليوم التالي ، طلب منهم جميعًا تقييم مدى شعورهم بالنعاس.



وأظهرت النتائج أن أولئك الذين كانوا يعانون من الشخير كثيرًاأفي شعورهم بالتعب خلال اليوم التالي، وذلك بسبب التأثير الكبير الذي يخلفه على عدد ساعات النوم الخاصة بهم، واستيقاظهم مرات متعددة خلال الليل.



وقال الباحثون، أن الشخير يمكن أن يرتبط بنقص نوم النوم أو الشعور بالتعب عند الاستيقاظ، وذلك إن كان الشخير يتسبب في انقطاع التنفس خلال النوم، حيث أن الشخير أثناء النوم "يمكن أن يسبب اضطرابات في نومك" ، مما قد يؤدي إلى التعب.



ويؤدي اضطراب النوم الخطير، والذي يعد الشخير أحد أعراضه، إلى توقف التنفس بشكل مؤقت عندما تكون نائمًا، حيث وجدت مجموعة من الدراسات السابقة، إلى أن الأشخاص الذين يعانون من الشخير في الليل يشعرون بالتعب فور استيقاظه في اليوم التالي.



ويمكن لـ الشخير خلال النوم، الذي يتسبب في انقطاع التنفس خلال النوم، ان يزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم وفشل القلب والسكتة الدماغية حوادث السيارات نتيجة النعاس أثناء النهار.