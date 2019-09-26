ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

أضرار غير متوقعة للشخير أثناء النوم.. أبرزها الشعور بالتعب

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 07:56 ص
الشخير
الشخير
آية التيجي
أشار بحث أجري مؤخرا في معهد تورونتو بكندا، إلى أن الشخير لا يؤدي إلى النوم الجيد في الليل، أو يمكن ان يسبب في الشعور بالتعب في اليوم التالي، وشملت الدراسة مجموعة من الأشخاص والذين وصل عددهم 74 شخصًا.

وكان لدى المتطوعين في الدراسة جهاز يحتوي على ميكروفون صغير مربوط على وجوههم لتسجيل عدد مرات الشخير. في اليوم التالي ، طلب منهم جميعًا تقييم مدى شعورهم بالنعاس.

وأظهرت النتائج أن أولئك الذين كانوا يعانون من الشخير كثيرًاأفي شعورهم بالتعب خلال اليوم التالي، وذلك بسبب التأثير الكبير الذي يخلفه على عدد ساعات النوم الخاصة بهم، واستيقاظهم مرات متعددة خلال الليل.

وقال الباحثون، أن الشخير يمكن أن يرتبط بنقص نوم النوم أو الشعور بالتعب عند الاستيقاظ، وذلك إن كان الشخير يتسبب في انقطاع التنفس خلال النوم، حيث أن الشخير أثناء النوم "يمكن أن يسبب اضطرابات في نومك" ، مما قد يؤدي إلى التعب.

ويؤدي اضطراب النوم الخطير، والذي يعد الشخير أحد أعراضه، إلى توقف التنفس بشكل مؤقت عندما تكون نائمًا، حيث وجدت مجموعة من الدراسات السابقة، إلى أن الأشخاص الذين يعانون من الشخير في الليل يشعرون بالتعب فور استيقاظه في اليوم التالي.

ويمكن لـ الشخير خلال النوم، الذي يتسبب في انقطاع التنفس خلال النوم، ان يزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم وفشل القلب والسكتة الدماغية حوادث السيارات نتيجة النعاس أثناء النهار.

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

وزير الإسكان يكشف تفاصيل مشروع تطوير منطقة بحيرة عين الصيرة ..فيديو

واللي عنده ضحكة زي ديا.. هند صبري تبهر متابعيها بضحكتها... صور

حكم مسح الوجه باليدين بعد قراءة القرآن والدعاء

نجلاء بدر بفستان مثير بمهرجان الجونة.. ومتابعون: غلبتي رانيا يوسف ..فيديو

ليوناردو ديكابريو يحقق 345 مليون دولار بفيلم Once Upon a Time In Hollywood

بالدليل.. مضبوطات على هاتف أحد المقبوض عليهم تؤكد تلقيه أموالا من قطر للتظاهر ..شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

روب ولا فستان.. ليلى علوى بإطلالة غير تقليدية فى مهرجان الجونة

الجرأة حلوة.. 10 نجمات يثرن الجدل بفساتين مكشوفة في الجونة ..صور

بملابس كاجوال.. رضوى الشربينى تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة