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رياضة

موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 11:35 م
لاعبي ليفربول
لاعبي ليفربول
محمد رشاد
يسعى فريق ليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، لمواصلة انتصاراته فى الموسم الحالى لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، عندما يحل ضيفا على شيفيلد يونايتد، فى الواحدة والنصف من ظهر الأحد المقبل، على ملعب "برامال لين"، فى الجولة السابعة من المسابقة.

وتسيطر حالة من التفاؤل على لاعبى ليفربول بعدما حقق الريدز 6 إنتصارات متتالية في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز كان أخرها على تشيلسي بنتيجة 2 – 1 الأحد الماضي بملعب "ستامفورد بريدج"، ليعتلي صدارة "البريميرليج" برصيد 18 نقطة.

وسجل هدفى ليفربول أرنولد وفيرمينو في الدقيقتين 14 و30 على التوالي، بينما جاء هدف تشيلسي الوحيد عن طريق نجولو كانتي في الدقيقة 71 من عمر المباراة.

ويتربع ليفربول على صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة بفارق 5 نقاط كاملة عن الوصيف وغريمه مانشستر سيتي الذى يحتل المركز الثاني بـ13 نقطة.

المركز الثالث تتقاسمه 3 فرق برصيد 11 نقطة هم ليستر سيتي وأرسنال ووست هام يونايتد.

ويملك شيفيلد يونايتد فى رصيده 8 نقاط في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، بعدما تفوق على مضيفه إيفرتون 2 / صفر فى الجولة الماضية للمسابقة.

وأحرز هدفي شيفيلد يونايتد كلا من: ياري مينا لاعب إيفرتون، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 40، و"ليس موسيت" في الدقيقة 79 من زمن المباراة.

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