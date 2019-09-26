التحالف الدولي: نشارك في التحقيقات حول قصف المنطقة الخضراء ببغداد

أعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، إطلاق وزارة الدفاع العراقية تحقيقًا في حادثة إطلاق صواريخ على المنطقة الخضراء في بغداد الإثنين الماضي.

وقال المتحدث باسم التحالف الدولي في العراق الكولونيل مايلز كاجينز في تصريح لراديو (سوا) الأمريكي مساء اليوم الأربعاء، إن قوات التحالف تشارك في التحقيقات في حادثة إطلاق صواريخ على المنطقة الخضراء قرب السفارة الأمريكية في بغداد ، موضحًا أن هناك بضعة آلاف فقط من قوات التحالف الدولي في العراق، وتقيم في قواعد تحميها القوات العراقية.

وأضاف كاجينز أن "هذه الآلية موجودة منذ عدة سنوات، والقوات العراقية تقوم بعمل رائع في الحفاظ على أمن هذه القواعد وتعمل على حماية قوات التحالف".

وأكد أن التحالف الدولي يقدم الدعم والمشورة في مجال الاستخبارات بمعية وزارة الدفاع العراقية، موضحًا أن القوات العراقية كانت السباقة للرد على الهجوم الذي طال المنطقة الخضراء قرب السفارة الأمريكية في بغداد.

وقال المتحدث باسم التحالف الدولي بالعراق في هذا الصدد "لنكن واضحين عندما اندلع الانفجار، القوات العراقية كانت أول من قام بالرد".

وفي سياق حديثه عن المتسبب الرئيسي في الهجوم، رفض كاجينز توجيه أصابع الاتهام لإيران مبرزا أن تركيزه الآن ينصب على "هزيمة داعش".

وأوضح "لا أريد التكهن بشأن من أو من هي الجماعات التي تسببت في الهجوم، تركيزنا ينصب هنا على هزيمة داعش، لذا فإن هذا النوع من الهجوم يصرف الانتباه عن هدف جميع من في المنطقة".

ونبه كاجينز بالخطر الذي يشكله داعش، مضيفا "تهديد داعش حقيقي، وهو يسعى للتمرد في المناطق الريفية، وقوات التحالف والقوات العراقية وجماعات أخرى تصدت لسنوات لهذا التنظيم، وحالت دون تهديده للشعب العراقي".

وتابع "هذا النوع من الهجمات لا يساعد على الإطلاق، ونأمل أن تعثر القوات العراقية على منفذي هذا الهجوم حتى نتمكن من تقديم هؤلاء الأشخاص إلى العدالة"، مشيرا إلى أن "قوات التحالف ستبذل كل ما في وسعها لمساعدة القوات العراقية في معرفة المتسببين في أعمال العنف".