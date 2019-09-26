شاهد.. أول ظهور لـ هزاع المنصوري من داخل محطة الفضاء

وصل هزاع المنصوري، رائد الفضاء الإماراتي ، إلى محطة الفضاء الدولية، برفقة الأمريكية "جيسيكا مير"، وقائد الرحلة الروسي "أوليج سكريبوتشكا"، على متن المركبة الفضائية "سويوز إم إس 15".





وقال هزاع المنصوري، في أولى كلماته داخل محطة الفضاء الدولية، "طموح زايد اليوم وصل الفضاء، وعانق النجوم، وهذه هي البداية.. سلامي لقادتنا وشيوخنا وشعبنا والوطن العربي".





ووصل هزاع المنصوري ، في تمام الساعة الثانية والنصف من صباح الخميس، محطة الفضاء الدولية، وفقًا لـ"سكاي نيوز".





هزاع المنصوري أول رائد فضاء عربي ينطلق لمحطة الفضاء الدولية، حيث من المفترض أن يقضي فيها ثمانية أيام.





وسيجري طاقم الرحلة 16 تجربة علمية، بالتعاون مع وكالات فضاء عالمية، على متن محطة الفضاء الدولية.