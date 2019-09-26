ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

شاهد.. أول ظهور لـ هزاع المنصوري من داخل محطة الفضاء

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 02:22 ص
هزاع المنصوري قبيل
هزاع المنصوري قبيل انطلاق الرحلة إلى محطة الفضاء الدولية
أحمد قاسم
وصل هزاع المنصوري، رائد الفضاء الإماراتي، إلى محطة الفضاء الدولية، برفقة الأمريكية "جيسيكا مير"، وقائد الرحلة الروسي "أوليج سكريبوتشكا"، على متن المركبة الفضائية "سويوز إم إس 15".

وقال هزاع المنصوري، في أولى كلماته داخل محطة الفضاء الدولية، "طموح زايد اليوم وصل الفضاء، وعانق النجوم، وهذه هي البداية.. سلامي لقادتنا وشيوخنا وشعبنا والوطن العربي".

ووصل هزاع المنصوري، في تمام الساعة الثانية والنصف من صباح الخميس، محطة الفضاء الدولية، وفقًا لـ"سكاي نيوز".

هزاع المنصوري أول رائد فضاء عربي ينطلق لمحطة الفضاء الدولية، حيث من المفترض أن يقضي فيها ثمانية أيام. 

وسيجري طاقم الرحلة 16 تجربة علمية، بالتعاون مع وكالات فضاء عالمية، على متن محطة الفضاء الدولية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول رائد فضاء إماراتي يحمل معه القرآن الكريم إلى الفضاء

بلاليط ومضروبة وصالونة.. أطعمة في طريقها إلى الفضاء برفقة هزاع المنصوري

من الطيران جوا إلى الفضاء.. من هو هزاع المنصوري أول عربي على متن محطة الفضاء الدولية

شاهد.. لحظة انطلاق هزاع المنصوري إلى الفضاء

هزاع المنصوري.. شاب إماراتي سجل حدثا تاريخيا في الوطن العربي بالصعود لـ الفضاء

هزاع المنصوري.. ما هي مهمة أول رائد فضاء عربي؟

ترشيحاتنا

هيبقى فيه عمليات فدائية.. إرهابي يهاجم الجيش ويحرض على قتل رجاله.. شاهد

بدون محمد صلاح .. ليفربول يتأهل لدور الـ 16 من بطولة كأس رابطة الإنجليزية

اخبار الفن.. تفاصيل جديدة فى طلاق هنا شيحة واحمد فلوكس.. و3 مواقف مثيرة لـ غادة عادل.. ومحمد رمضان يرد على الهارب محمد على

لبث روح الإحباط.. مكتب إرشاد الإخوان يصدر تعليماته بتنفيذ أعمال عنف والتحريض ضد مصر

قطع المياه عن بعض المناطق بشارع الهرم بـ الجيزة 6 ساعات

عبد الحليم قنديل: أيمن نور نمرة.. ولا يوجد أي مظهر إسلامي في تركيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال.. رضوى الشربينى تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

بفستان جريء.. نجلاء بدر تبهر متابعيها بإطلالة مثيرة فى الجونة.. صور

ياسر جلال يعلن عن مسلسله الجديد فى رمضان القادم.. صور