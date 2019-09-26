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فن

حقيقة الزواج السري لـ وائل كفوري من هذه السيدة

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 03:09 ص
وائل كفوري
وائل كفوري
سعيد فراج
قالت جيسيكا عازار الإعلامية اللبنانية، في لقاء إعلامي في لبنان، إنها ليست مرتبطة في الوقت الحالي، نافية كل الشائعات التي انطلقت حول علاقتها العاطفية مع الفنان اللبناني وائل كفوري وزواجهما سرًا، بعدما ضُجت السوشيال ميديا بهذه الشائعات من قبل. 

وأكدت جيسيكا عازار، أن علاقتها بـ وائل كفوري، مجرد علاقة صداقة قوية ليست أكثر، مشيرة إلى أن كل الشائعات التي لاحقتها في السابق لا تمت للواقع بصلة، لأنها تفرض الخصوصية على حياتها. 

من ناحية أخرى طرح كفورى أغنيته الجديدة "استشبهت فيكى"، على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" يوم 19 يونيو الماضى، وحققت نجاحًا كبيرًا، حيث حصدت ما يقرب من 3 ملايين مشاهدة حتى الآن، إذ نالت الأغنية إعجاب جمهور وائل فى مصر والوطن العربى، والأغنية من كلمات منير بو عساف، ألحان هشام بولس، وتوزيع دانى حلو.

يذكر أن النجم اللبنانى أحيا مؤخرا حفلا ضمن فعاليات مهرجان جرش بالأردن، فضلا عن مشاركاته فى عدة حفلات عربية كبرى، حيث أحيا حفلا ضمن فعاليات مهرجانات طرابلس الدولية، فضلًا عن إحيائه حفلا ضخما آخر يوم 14 يوليو الماضى على مسرح القاعة المغطاة بمدينة الملك عبد الله الرياضية فى مدينة "جدة" بالمملكة العربية السعودية.

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