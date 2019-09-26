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شاهد .. تمارين لتقوية عضلات الرجل لمنع الإصابة أثناء الحركة

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 08:49 ص
صدى البلد
آيات أحمد
قدّم الكابتن حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مجموعة من التمارين الرياضية الخاصة بتقوية عضلات الرجل لمنع ومنع الإصابة أثناء الحركة.

وأوضح حسام أبو هاشم، خلال برنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد"، اليوم الخميس، أنه من الممكن أداء هذا التمرين بالمنزل، خاصة أنها بسيطة جدًا ولا تحتاج لمكان واسع لتأديتها.

وأفاد حسام أبو هاشم بأن هناك تمارين خاصة بالتسخين قبل إجراء أى تمارين لتقوية العضلات لكى لا يتعرض الشخص لإصابة في الحركة أو تشنج فى العضلات.

وذكر أن تلك التمارين تشمل تمرين "الإسكوات"، موضحًا أن من أفضل العضلات التى يمكن تقويتها بسهولة هي عضلات الفخذ.

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