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أخبار البلد

4 حالات مستثناة من أداء الخدمة العسكرية.. تعرف عليهم

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 11:48 ص
القوات المسلحة
القوات المسلحة
محمد إبراهيم
ينشر موقع "صدى البلد" الفئات المستثناة من أداء الخدمة العسكرية والمستندات المطلوبة منهم.

الفئات المستثناة:
- المعينون برتبة ضابط للخدمة فى القوات المسلحة أو الشرطة فى إحدى الهيئات الحكومية ذات النظام العسكرى
- المتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية الذين أدوا فعلًا الخدمة العسكرية فى جيش دولة أجنبية وأقاموا الإقامة العادية
- طلبة الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة أو الشرطة والمصالح والهيئات الحكومية ذات النظام العسكرى حتى تخرجهم 
- الفئات التى يصدر بقواعد وشروط استثنائها قرار من وزير الدفاع وهم: "مكتسب الجنسية الأجنبية – مكتسب الجنسية المصرية – مقتضيات المصلحة العامة – معتادى إجرام"

المستندات المطلوبة:
- النموذج 6 جند /شهادة من شئون الضباط
- نموذج 8 جند مدموغ من الكلية أو المعهد
- النموذج 6 جند / شهادة بأداء الخدمة العسكرية في جيش الدولة الأجنبية - شهادة تفيد بأنه مقيم بالدولة الأجنبية إقامة دائمة معتمدة من القنصلية المصرية وموثقة من الخارجية

- بيان مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية يفيد صدور قرار وزير الداخلية بالموافقة على حملة لجنسية المصرية وشهادة تحركات لعرضه على اللجنة المشكلة لهذا الغرض لإتخاذ إجراءات استصدار قرار وزارى بالاستثناء نموذج 6 جند مدموغ "مستوفى البيانات" للحصول على شهادة الاستثناء "مقيم بالخارج".

- فى حالة الإقامة بأرض الوطن يتم عرض الشاب مزدوج الجنسية على الجهات المختصة لبحث موقفه من ازدواج الجنسية سواء باستثنائه من أداء الخدمة العسكرية أو استكمال إجراءات تجنيده.

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