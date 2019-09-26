أخبار الرياضة .. المتورطون في أزمة محمد صلاح.. موقف كهربا ووردة من المنتخب .. حقيقة رفض انضمام عماد متعب للفراعنة

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أبرز الأخبار الرياضية اليوم، الخميس الموافق 26 -9-2019، ومن أبرزها:









كشف حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، عن موقفه، من ضم محمود عبدالمنعم كهربا لاعب فريق أفيس البرتغالي، لصفوف الفراعنة في الفترة المقبلة.





كشف حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، مصير عمرو وردة، لاعب منتخب مصر، المحترف ضمن صفوف لاريسا اليونانى، من الانضمام للفراعنة من عدمه.





أكد محمد بركات مدير الكرة بالجهاز الفني للمنتخب، أنه ستكون هناك لائحة خاصة بلاعبي المنتخب.





كشف حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم، ان محمد صلاح عانى من بعض المشاكل داخل المنتخب خلال الفترة الماضية.





كشف حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر حقيقة حربه للنجوم ورفضه انضمام عماد متعب لمنصب المدير الفنى لمنتخب مصر.





كشف حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر عن قراره بشأن شارة قيادة الفراعنة خلال الفترة القادمة.





كشف حسام البدري، المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم، عن تفاصيل مواجهة منتخبي البرازيل والأرجنتين وديًا.





أعلن حسام البدرى المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر عن ضم التونسي أنيس الشعلاني مدرب اللياقة البدنية لجهازه المعاون.





أكد حسام البدري، المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم، أنه لن تكون هناك فئات داخل منتخب مصر.





أشاد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بالأداء المميز الذي ظهر به الأهلي تحت قيادة مدربه السويسري الجديد رينيه فايلر، قبل خوض منافسات إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.





كشف عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، عن تفاصيل أزمة محمد صلاح في تصويت جائزة أفضل لاعب في العالم.





قال عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، إننا نعمل 24 ساعة على جميع أمور الكرة المصرية، وكانت لدينا تحديات كبيرة، أهمها عودة الجماهير، والشاهد في هذا كله نهائي كأس مصر والسوبر المصري بين الأهلي والزمالك.





كشف مسئول سابق في اتحاد كرة القدم عن المتورطين، في أزمة إهدار أصوات مصر، في تصويت استفتاء "ذا بيست" لاختيار أفضل لاعب في العالم عن موسم 2019، من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".





قرّر الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة مجدي أبو فريخة التقدم بطلب الى الاتحاد الافريقي للعبة لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين تحت 18 سنة والمؤهلة لبطولة كأس العالم 2020 .



