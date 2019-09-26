بالأسماء.. المتورطون في أزمة تصويت مصر لـ محمد صلاح في The Best

كشف مسئول سابق في اتحاد كرة القدم عن المتورطين، في أزمة إهدار أصوات مصر، في تصويت استفتاء "ذا بسيت" لاختيار أفضل لاعب في العالم عن موسم 2019، من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".





وخسر محمد صلاح 14 نقطة كاملة في تصويت الأفضل في العالم "ذا بيست"، بسبب عدم اعتراف الفيفا بصوتي مدرب وقائد منتخب مصر في الاستفتاء، واختيار الصحفي هاني دانييال له كثالث في اختياراته بعد ساديو ماني وكريستيانو رونالدو.





وقال المسئول في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد":" أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة السابق وحاتم صبري مدير قطاع التكنولوجيا بالجبلاية، هم المسئولون، عن أزمة عدم تصويت مصر لمحمد صلاح في استفتاء ذا بيست، لأن كافة مكاتبات وميل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" كانت تتم من خلالهم".





وأضاف: "اتحاد الكرة مرّ بنفس الأزمة في العام الماضي، بعد رحيل كوبر، عقب الإخفاق في بطولة كأس العالم، لكن تم الاتصال بـ كوبر بعد سفره وقام بالتوقيع علي الاستمارة وقام باختيار محمد صلاح، ووقع الحضري أيضًا علي الاستمارة الثانية كقائد لمنتخب مصر".



