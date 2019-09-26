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رياضة

بالأسماء.. المتورطون في أزمة تصويت مصر لـ محمد صلاح في The Best

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 12:18 م
محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول
محمد السعيد
كشف مسئول سابق في اتحاد كرة القدم عن المتورطين، في أزمة إهدار أصوات مصر، في تصويت استفتاء "ذا بسيت" لاختيار أفضل لاعب في العالم عن موسم 2019، من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وخسر محمد صلاح 14 نقطة كاملة في تصويت الأفضل في العالم "ذا بيست"، بسبب عدم اعتراف الفيفا بصوتي مدرب وقائد منتخب مصر في الاستفتاء، واختيار الصحفي هاني دانييال له كثالث في اختياراته بعد ساديو ماني وكريستيانو رونالدو.

وقال المسئول في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد":" أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة السابق وحاتم صبري مدير قطاع التكنولوجيا بالجبلاية، هم المسئولون، عن أزمة عدم تصويت مصر لمحمد صلاح في استفتاء ذا بيست، لأن كافة مكاتبات وميل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" كانت تتم من خلالهم".

وأضاف: "اتحاد الكرة مرّ بنفس الأزمة في العام الماضي، بعد رحيل كوبر، عقب الإخفاق في بطولة كأس العالم، لكن تم الاتصال بـ كوبر بعد سفره وقام بالتوقيع علي الاستمارة وقام باختيار محمد صلاح، ووقع الحضري أيضًا علي الاستمارة الثانية كقائد لمنتخب مصر".

وحصل محمد صلاح على المركز الرابع في استفتاء "ذا بيست" برصيد 26 نقطة، خلف ميسي صاحب المركز الأول بـ 46 نقطة، وفان دايك بـ 38 نقطة، ورونالدو بـ 36 نقطة.

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