شوبير: لا ينبغي اختزال كل أزمات الزمالك في موضوع أرض أكتوبر

علق الإعلامي أحمد شوبير قائد منتخب مصر السابق على آخر تطورات أزمة أرض نادي القلعة البيضاء بأكتوبر.



وقال شوبير عن الأزمة عبر تصريحاته الاذاعية : "عندما عدت إلى القاهرة قبل يومين، سألني أحد الأشخاص عن موضوع أرض أكتوبر، فقلت له: يجب أن تفهم القصة أولًا، لأن أزمة الزمالك بكل تفاصيلها تُختزل الآن في أرض أكتوبر! لكن أين فريق الكرة؟ أين الاستعدادات؟ أين النتائج؟ أين ألعاب الصالات؟ هناك الكثير من الملفات، ولا ينبغي اختزال كل شيء في موضوع أرض أكتوبر، فهذا موضوع إداري يُتابَع مع الدولة والمحاكم، أما الجمهور فليس له علاقة بهذه التفاصيل".



وقد أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قرارًا جديدًا يقضى بفرض عقوبة إيقاف القيد على نادى الزمالك لثلاث فترات انتقال متتالية، من دون الكشف عن الأسباب التي دفعت إلى هذا القرار، مما أثار حالة من القلق بين جماهير النادي مع تزايد الأعباء الإدارية والرياضية.

