وزير التعليم الإيطالي: التعاون مع مصر يشمل الميكاترونيكس والزراعة والصحة والصناعات الغذائية
بدء امتحانات شهر نوفمبر بمدارس القاهرة الخميس .. شوف جدولك
استكمال مشروع التوثيق والحفظ بالمصاطب الشمالية في الكرنك ضمن أعمال البعثة الإسبانية بالأقصر
العاملون بمستشفى الحسينية المركزي يشاركون في انتخابات النواب 2025 بالشرقية
كامل الوزير: صناعة مضخات المياه من أبرز 28 فرصة صناعية واعدة لجذب الاستثمارات
خامل منذ 12 ألف عام.. بركان في إثيوبيا يستيقظ فجأة| إيه الحكاية؟
مصدر أمني: التصدي بحسم لأي محاولة لإفساد المشهد الانتخابي
وزير التعليم: الشراكات مع إيطاليا ليست مجرد مشروعات تعليمية بل جسور للتواصل الحضاري والاقتصادي
زيلينسكي يزور واشنطن خلال الشهر الجاري لاستكمال المراحل النهائية من خطة السلام
بعد رصد الداخلية لها.. إحالة المخالفات الانتخابية إلى النيابة العامة
فيديوهات لانحرافات جنسية بهواتف المتهمين بهـ تك عرض تلاميذ السلام
النيابة تعمل على استرجاع المحذوف من الكاميرات والهواتف بجريمة مدرسة السلام
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

شوبير: لا ينبغي اختزال كل أزمات الزمالك في موضوع أرض أكتوبر

شوبير
شوبير
علا محمد

علق الإعلامي أحمد شوبير قائد منتخب مصر السابق  على آخر تطورات أزمة أرض نادي القلعة البيضاء بأكتوبر.


وقال شوبير عن  الأزمة عبر تصريحاته الاذاعية : "عندما عدت إلى القاهرة قبل يومين، سألني أحد الأشخاص عن موضوع أرض أكتوبر، فقلت له: يجب أن تفهم القصة أولًا، لأن أزمة الزمالك بكل تفاصيلها تُختزل الآن في أرض أكتوبر! لكن أين فريق الكرة؟ أين الاستعدادات؟ أين النتائج؟ أين ألعاب الصالات؟ هناك الكثير من الملفات، ولا ينبغي اختزال كل شيء في موضوع أرض أكتوبر، فهذا موضوع إداري يُتابَع مع الدولة والمحاكم، أما الجمهور فليس له علاقة بهذه التفاصيل".


وقد أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قرارًا جديدًا يقضى بفرض عقوبة إيقاف القيد على نادى الزمالك لثلاث فترات انتقال متتالية، من دون الكشف عن الأسباب التي دفعت إلى هذا القرار، مما أثار حالة من القلق بين جماهير النادي مع تزايد الأعباء الإدارية والرياضية.

الاعلامي أحمد شوبير شوبير قائد منتخب مصر السابق أزمة أرض نادي القلعة البيضاء أرض أكتوبر الاتحاد الدولي لكرة فيفا

رمضان صبحي

معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش

سعر الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25-11-2025

ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

بركان

ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟

محمد صلاح ومرموش

وزير الرياضة يطالب أبو ريدة بإنهاء أزمة صلاح ومرموش قبل أمم أفريقيا

حالة الطقس

الطقس اليوم .. استمرار انخفاض الحرارة وأمطار رعدية بهذه المناطق

تريزيجيه

خالد بيبو يوجه رسالة لنجم الأهلي: مينفعش اللي بتعمله

سماع أذان الفجر

5 سنن عند سماع أذان الفجر.. لا تفوت ثوابها

ارشيفية

ضبط طالب اقتحم إحدى اللجان بالدقهلية

صورة ارشيفية

مصرع طفل أسفل عجلات القطار بالأقصر

دفاع المتهم بأداء الامتحانات بدلا من رمضان صبحي يطالب ببراءة موكله

دفاع المتهم بأداء الامتحانات بدلا من رمضان صبحي يطالب ببراءة موكله

بالصور

مقررة المجلس القومي للمرأة بالشرقية تدلي بصوتها في انتخابات النواب

الدكتورة عايدة عطية
الدكتورة عايدة عطية
الدكتورة عايدة عطية

إقبال كثيف من الناخبين بمدرسة الوادي في عين شمس

إقبال كثيف من الناخبين بعين شمس
إقبال كثيف من الناخبين بعين شمس
إقبال كثيف من الناخبين بعين شمس

مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل

مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل
مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل
مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل

عرس ديمقراطي في عابدين.. إقبال كبير من الناخبين للإدلاء بأصواتهم بانتخابات مجلس النواب
الانتخابات البرلمانية بمنطقة عابدين

الانتخابات البرلمانية بمنطقة عابدين
الانتخابات البرلمانية بمنطقة عابدين
الانتخابات البرلمانية بمنطقة عابدين

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

