12 قضية| فيفا يطارد الزمالك والأبيض في ورطة بالميركاتو الشتوي

يواجه نادي الزمالك قضايا عديدة قد تتسبب في إيقاف قيد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الفترة المقبلة مما يُصعب موقف النادي على مستوى الصفقات الجديدة.

وأصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قرارًا جديدًا يقضى بفرض عقوبة إيقاف القيد على نادى الزمالك لثلاث فترات انتقال متتالية، من دون الكشف عن الأسباب التي دفعت إلى هذا القرار، مما أثار حالة من القلق بين جماهير النادي مع تزايد الأعباء الإدارية والرياضية.

إيقاف قيد نادي الزمالك تم إيقاف القيد لنادي الزمالك في القضية الخامسة بسبب مستحقات السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للفريق الأبيض والبالغ قدرها 140 ألف دولار.

خمس قضايا تعطّل قيد اللاعبين

وبموجب القرار الأخير يرتفع عدد القضايا التي تسببت في إيقاف القيد عن الزمالك إلى خمس قضايا كاملة، وهو ما يضع الفريق في موقف أكثر تعقيدًا خلال المرحلة المقبلة، خصوصًا مع حاجته الشديدة لتدعيمات جديدة تعيد التوازن للفريق وتساعده على المنافسة.

تحركات مكثفة لحل الملفات المالية

وتسابق إدارة الزمالك الزمن لإنهاء الملفات المالية العالقة مع بعض اللاعبين والأندية أملاً في رفع الإيقاف وتجنّب أية عقوبات إضافية، إذ يُعد هذا الملف من أبرز التحديات التي تواجه النادي في ظل مشاركته في عدة بطولات تتطلب تجهيز الفريق بأفضل صورة ممكنة.

ويواجه الزمالك قضايا عديدة تهدد بإيقاف قيد الزمالك جاءت علي النحو التالي:

السويسري جروس ومساعديه

سامسون أكينيولا

السنغالي إبراهيما نداي

التونسي فرجاني ساسي

البولندي كونراد ميشالاك

مستحقات محمد أشرف روقا

نادي أيك السويدي المنتقل منه عمر فرج

نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي المنتقل منه شيكو بانزا

نادي أوليكساندريا الأوكراني المنتقل منه خوان بيزيرا

نادي اتحاد طنجة المغربي المنتقل منه عبد الحميد معالي

نادي نهضة الزمامرة المنتقل منه صلاح الدين مصدق

مساعدي البرتغالي جوزيه جوميز.