لقطات من المران الأول لـمنتخب الكرة النسائية تحت 20 عاما في تونس.. صور

شاركت الصفحة الرئيسية لـ اتحاد الكرة المصرية لقطات من المران الأول لـمنتخب الكرة النسائية تحت 20 عاما في تونس .

وإليكم الصور:

مران منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 عاما

وكان قد أدى منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 عاما بقيادة أميرة يوسف، مرانه الأول الإثنين، بالملعب الفرعي باستاد رادس، استعدادا لخوض منافسات بطولة شمال أفريقيا التي تستضيفها تونس.

ووصلت بعثة المنتخب إلى تونس صباح اليوم، وحصلت اللاعبات على قسط من الراحة قبل خوض المران الأول.

ويلتقي منتخب مصر للشابات نظيره التونسي في افتتاح البطولة يوم الأربعاء المقبل بملعب نادى حمام الأنف.