البدري يكشف حقيقة مواجهة منتخب مصر مع البرازيل والأرجنتين

كشف حسام البدري، المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم، عن تفاصيل مواجهة منتخبي البرازيل والأرجنتين ودياً.





وقال حسام البدري في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الذى يعقد الآن بأحد فنادق القاهرة الكبرى ان عرض البرازيل كان منذ فترة كبيرة، وكان وقتها لا يوجد مدير فني لمنتخب مصر ولم يبت في الأمر.





وأضاف "البدرى" أن مواجهة الأرجنتين عرفت عنها بالأمس، ولكن في الوقت الحالي الأفضل مواجهة منتخب أفريقي وبالفعل تم التواصل مع منتخب بتسوانا وتم الاتفاق معه بشأن ذلك.



