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رياضة

عمرو الجنايني: نعمل 24 ساعة من أجل إعادة الجماهير للمدرجات

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 12:31 م
عمرو الجنايني
عمرو الجنايني
منتصر الرفاعى - نور عادل
قال عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، إننا نعمل 24 ساعة على جميع أمور الكرة المصرية، وكانت لدينا تحديات كبيرة، أهمها عودة الجماهير، والشاهد في هذا كله نهائي كأس مصر والسوبر المصري بين الأهلي والزمالك.

وأضاف عمرو الجنايني على هامش المؤتمر الصحفى الذى يعقده الآن لتقديم الجهاز الفنى لمنتخب مصر: "كان هناك لوم على الاتحاد بسبب ملف منتخب مصر، ولكن معايير الاختيار للجهاز الفني كانت عالمية وانتهت بتولي حسام البدري المسئولية الفنية لمنتخب مصر".

وتعقد اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني ظهر اليوم، الخميس، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن جميع تفاصيل التعاقد مع حسام البدري، رئيس نادي بيراميدز السابق، لقيادة المنتخب الأول لكرة القدم.

وسيعلن حسام البدري خلال المؤتمر عن الجهاز المعاون له، والذي سيضم محمد بركات مديرا للمنتخب، وأيمن طاهر مدربا لحراس المرمى، وأحمد أيوب وطارق مصطفى مدربين، وسيد معوض مدربا مساعدا.

ويبدأ المؤتمر بكلمة لـ عمرو الجنايني، تليها كلمة لـ حسام البدري ومراسم تسليمه قميص منتخب مصر، وعقب ذلك أسئلة الإعلاميين.

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