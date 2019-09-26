الحكومة توافق على إعفاء مهرجان الموسيقى العربية وأوبرا عايدة من ضريبة الملاهي

اعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء محضري اجتماعي اللجنة العليا للتعويضات المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، الأول اجتماع رقم 33 بتاريخ 18/9/2019 والمتضمن الموافقة على إقرار صرف التعويضات طبقًا للبيان المجمع بالمحضر، والتي قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017، والثاني الاجتماع رقم 34 بتاريخ 22/9/2019، والمتضمن تثبيت نسب التعويضات بالجدول الصادر عن شهر مايو 2017، وتمت الاشارة إلى أن قيمة إجمالي تلك التعويضات بلغت 510841605 جنيهات.



كماوافق المجلس على استمرار تنفيذ إعفاء مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، وكذا عروض أوبرا "عايدة"، من ضريبة الملاهي.



