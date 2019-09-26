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حوادث

حاول إنقاذ تلاميذ فمات .. قطار بضائع يدهس عاملا في العياط

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 06:08 م
ندى حمودة _ أحمد مهدي
دهس قطار بضائع جسد عامل بمدينة العياط اثناء عبوره شريط السكة الحديد، تم رفع الجثة ونقل الاشلاء الي المستشفي.

تلقي مركز شرطة العياط بلاغا من الاهالي بمصرع شاب علي خط السكة الحديد بعد صدم قطار له، انتقلت علي الفور قوات الامن وتبين من الفحص برئاسة المقدم احمد صبحي رئيس مباحث العياط والرائد إمام شعلان رئيس مباحث نفطة شرطة المتانيا ان الجثة لشاب يدعي احمد. ف. ع 34 سنة عامل مقيم قريه كفر عمار.

وأضافت التحريات ان العامل لقي مصرعه عند عبوره شريط السكة الحديد من معبر غير شرعي فصدمه قطار بضائع، واستمع ضباط المباحث لاقوال عدد من الاهالي وشهود العيان ان المتوفي اثناء عبوره شريط السكة الحديد شاهد عددا من اطفال المدارس يعبرون القضبان في لحظة قدوم القطار فاسرع لانقاذهم وفور ابعادهم اصطدم القطار به ما ادي الي مصرعه في الحال.

أكد شقيق المتوفي ما اسفرت عنه التحريات وان شقيقه لقي مصرعه اثناء عبور السكة الحديد ولم يتهم احدا بالتسبب في الواقعة.

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