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حوادث

السطو على الفن المصرى حلال فى عرف الإخوان .. قناة مكملين تسرق اغنية محمد رمضان هما عايزنها فوضى

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 06:37 م
الفنان محمد رمضان
الفنان محمد رمضان
استولت قناة مكملين التابعة لجماعة الاخوان الارهابية التى تبث من تركيا على أغنية الفنان محمد رمضان الجديدة هما عايزنها فوضى وقاموا بادخال صوت احد الاشخاص وعمل مونتاج جديد لها كما قامت ذات القناة بسرقة أغنية أنا ابن مصر التى يغنيها الفنانون مصطفى حجاج ومحمود العسيلي ومدحت صالح، وقيام أحد الأشخاص بغنائها بصوته، ويتم عرضها على قناة مكملين وتركيب مشاهد على كلمات الأغنية لإثارة الرأى العام.

يبدو أن قنوات الإخوان الارهابية افلست ولا يوجد لديها جديد سوى سرقة الفن المصرى ومحاولة تسخيره لمصالحهم الشخصية
و اعتادت قنوات الاخوان الارهابية السرقة والتدليس ونشر الشائعات والتحريض واعتادت على تزوير وتزييف الحقائق لمصالحها الشخصية فمنذ أيام قاموا ببث فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعى لمظاهرات قديمة، وزعموا أنها فى مصر وتبين أنها من عامى 2011 و2013 وقاموا بتركيب أصوات عليها لإثارة الرأى العام، ونشر صور لمظاهرات قديمة لكن سرعان ما اكتشف المصريون خداعهم وتزويرهم للحقائق.

لم تكتف قنوات الجماعة الارهابية لهذا الحد بل قامت فى وقت سابق قناة الشرق بسرقة مسلسل كفر دلهاب وعرضه على شاشتها دون شراء حق عرض المسلسل، كما قامت قناة مكملين أيضا بسرقة محتوى حفل افتتاح بطولة الأمم الأفريقية 2019 التي استضافتها مصر، بالإضافة إلى لقطات من حفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية 2019 وأغنية البطولة الرسمية مما يعد انتهاكا لحقوق البث ويعد سطوا على حقوق الملكية للقنوات صاحبة الحق في إذاعة البطولة وكواليسها، فالقنوات الإرهابية اعتادت سرقة أى محتوى مملوك للغير دون خجل.

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