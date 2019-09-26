عندهم قدرات وطائرات مسيرة.. روحاني يزج بـ الحوثيين فى هجوم أرامكو السعودية

جدد الرئيس الإيراني حسن روحاني نفيه لمسئولية إيران عن هجوم تعرضت له منشأتان نفطيتان تابعتان لشركة أرامكو السعودية شرقي المملكة منتصف الشهر الحالي.



وقال روحاني في مؤتمر صحفي من نيويورك، حيث يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الحوثيين في اليمن لديهم قدرات وطائرات مسيرة، سبق لهم استخدامها في هجمات ضد السعودية.



وأضاف روحاني "إيران غير ضالعة بهجوم أرامكو وهي ليست مضطرة لتقديم دليل".



وتابع الرئيس الإيراني "انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي خرق لقرارات الأمم المتحدة. أملنا أن تسعى أمريكا لانتهاج سياسة صائبة بغض النظر عمن هو في الحكم في إيران".