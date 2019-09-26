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رياضة

الفيفا يبرئ مدرب وقائد منتخب مصر في عدم التصويت لمحمد صلاح بجائزة الأفضل

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 07:18 م
محمد صلاح
محمد صلاح
عمرو الحلوانى
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن الأسباب الحقيقية وراء عدم احتساب الأصوات المخصصة لمدرب منتخب مصر وقائد الفريق في جائزة الأفضل في العالم 2019 والتى توج بها النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى.

وقالت شبكة "سكاي سبورتس"، إن الفيفا أكد أن الأصوات الخاصة بمصر تم إرسالها بالفعل، لكنها غير مطابقة للمواصفات التى يهتم بها الفيفا فى تصويت المدرب وقائد المنتخب على جائزة أفضل لاعب فى العالم.

وأوضحت شبكة " سكاى سبورت " أن الاتحاد الدولي قال إن التوقيعات التي كانت على الأصوات كتبت بحروف كبيرة، بالإضافة إلى عدم وجود التوقيع الخاص بـ " المدير التنفيذى للاتحاد" وهو إجراء إلزامي.

وأشارت إلى أن الفيفا تواصل مع الاتحاد المصري لإعادة إرسال الأصوات بشكل صحيح، وتم تذكير الجبلاية مرتين بالأمر في يوم 19 أغسطس الماضي، وهو الموعد النهائي للتصويت ولكن دون أى جدوى من قبل المسئولين عن اتحاد الكرة فى وقتها.

وأوضحت أن مدرب منتخب مصر وقائد الفراعنة أعطيا صوتيهما بالفعل إلى محمد صلاح ولكن لم يتم احتسابهما بسبب خطأ الإدارة من قبل اتحاد الكرة .

وكان الاتحاد الدولى أعلن فوز ميسى بلقب أفضل لاعب فى العالم ونشر قوائم لاالأفضل بالترتيب والذى جاء كالأتى :

1- الأرجنتيني ليونيل ميسي: 46 نقطة.

2- الهولندي فيرجيل فان دايك: 38 نقطة.

3- البرتغالي كريستيانو رونالدو: 36 نقطة.

4- المصري محمد صلاح: 26 نقطة.

5- السنغالي ساديو ماني: 23 نقطة.

6 - الفرنسي كيليان مبابي: 17 نقطة.

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