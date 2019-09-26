عمومية الجمباز تعتمد جدول الأعمال.. وتشيد بإنجازات المجلس.. صور

عقد الدكتور إيهاب أمين رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للجمباز مساء اليوم الخميس، اجتماع الجمعية العمومية العادية بقاعة الاجتماعات الكبرى بمبنى الاتحادات الرياضية بمدينة نصر بحضور المهندس أحمد طلعت ، والدكتورة لمياء علي عبدالرحمن والدكتورة فاتن البطل ، والمهندس وائل السرنجاوي أعضاء مجلس الإدارة.



كما حضر مندوب 12 هيئة من أصل 15 هيئة هم أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد ، لمناقشة جدول الأعمال الذى تم إرساله لهم فى الموعد القانونى ، وعرض رئيس الإتحاد بالصوت والصورة الإنجازات التى حققها الاتحاد خلال الموسم الرياضى، والتى لم تتحقق من قبل منذ نشأة الاتحاد وحتى الآن ، ومنها الحصول على ذهبية بطولة العالم فى إنجاز تاريخى للعبة ، حققها أسطورة الجمباز الحديث على زهران ، ونال العرض إعجاب الجميع ودوت القاعة بالتصفيق الحاد لبضعة دقائق .



صدق أعضاء الجمعية العمومية على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية التى عقدت فى 21 سبتمبر 2018 ، كما صدق الأعضاء على خطة نشاط الاتحاد المنتهية فى 30 يونيو الماضى ، وبرامج النشاط وخطة العمل للموسم الجديد 2019 / 2020.



ووافق الأعضاء على الحساب الختامى للسنة المالية المنتهية فى 30 يونيو الماضى ، وتم عرض تقرير مراقب الحسابات ، وفوض أعضاء العمومية لمجلس إدارة الاتحاد تحديد مكافأة المدير التنفيذى والمدير المالى، وطالب الأعضاء فى نهاية الاجتماع من مجلس إدارة الاتحاد باستمرار الإنجازات التى وضعت اللعبة على الخريطة العالمية ، بل والتفوق على عمالقة العالم فى رياضة الجمباز ، ووعد الأعضاء مجلس الإدارة باستمرار دعم ومساندة الاتحاد بكل قوة من أجل تحقيق الهدف الأصعب وهو الحصول على ميدالية أوليمبية فى دورة طوكيو 2020.



حضر الاجتماع مندوبو 12 هيئة رياضية وناديا هم: لمياء محمد رشدي ( الجزيرة ) ، والدكتور محمد شريف السحرتي ( الصيد ) ، وعمر محمد يحيي ( هليوبوليس ) ، واللواء رضا بشير (وادي دجلة) ، والمستشار محمد الدمرداش (الزهور) ، والدكتورة علا أبو سمرا (سبورتنج) ، والعميد صبري إبراهيم (طلائع الجيش) ، وايمان خيري (سموحة) والمهندسة أهداب جمال (مدينة نصر) ، كامل محمد حامد (الاتحاد السوداني) ، المهندس عمرو حسونة (القاهرة) ، ومحسن عبد القادر (الشمس) . ولم يحضر مندوبو أندية الأهلى والمعادن والمؤسسة العسكرية بالإسكندرية .

