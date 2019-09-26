استبعاد صالح جمعة ومعلول .. مفاجآت قوية فى قائمة الأهلى لمواجهة كانو سبورت

أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي قائمة الفريق لمواجهة كانو سبورت المقرر لها السبت المقبل فى إطار لقاءات إياب دور الـ 32 من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا .



وضمت القائمة كلا من :



حراسة المرمى : شريف إكرامي، وعلي لطفى، ومحمد الشناوي.



خط الدفاع :أحمد فتحي، ومحمد هاني، وياسر إبراهيم، ورامي ربيعه، ومحمود وحيد، وأيمن أشرف.



خط الوسط :عمرو السولية، وحمدي فتحي، وحسام عاشور، واليو ديانج ، وليد سليمان، ومحمد مجدي أفشة، وحسين الشحات، ورمضان صبحي، وأحمد الشيخ.



خط الهجوم : صلاح محسن، ووليد أزارو، وجونيور أجايي.



وشهدت القائمة استبعاد على معلول للراحة وكذلك الحال استبعاد صالح جمعة لاعب خط الوسط .

