ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

استبعاد صالح جمعة ومعلول .. مفاجآت قوية فى قائمة الأهلى لمواجهة كانو سبورت

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 09:07 م
فريق الأهلى
فريق الأهلى
عبدالحكيم أبو علم
أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي قائمة الفريق لمواجهة كانو سبورت المقرر لها السبت المقبل فى إطار لقاءات إياب دور الـ 32 من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا .

وضمت القائمة كلا من :

حراسة المرمى : شريف إكرامي، وعلي لطفى، ومحمد الشناوي.

خط الدفاع :أحمد فتحي، ومحمد هاني، وياسر إبراهيم، ورامي ربيعه، ومحمود وحيد، وأيمن أشرف.

خط الوسط :عمرو السولية، وحمدي فتحي، وحسام عاشور، واليو ديانج ، وليد سليمان، ومحمد مجدي أفشة، وحسين الشحات، ورمضان صبحي، وأحمد الشيخ.

خط الهجوم : صلاح محسن، ووليد أزارو، وجونيور أجايي.

وشهدت القائمة استبعاد على معلول للراحة وكذلك الحال استبعاد صالح جمعة لاعب خط الوسط .

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مفاجأة في قائمة الأهلي الأفريقية.. استبعاد نجم الفريق

الأهلي يعسكر في وقفة العيد استعدادا لــــ اطلع بره

الصفقات الجديدة تزين قائمة الأهلي لمواجهة اطلع بره بدورى أبطال أفريقيا

تعرف على تشكيل الأهلي لمواجهة اطلع بره واستبعاد الصفقات الجديدة

تعرف على قائمة الأهلي المتوقعة لمواجهة بيراميدز في كأس مصر

مفاجآت مدوية.. قائمة الأهلي لمواجهة اطلع بره في دورى أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

كاميرات المراقبة تفضح سرقة منتقبة لـ رضيعة بمستشفى أسيوط الجامعي.. تفاصيل

ميزتان لخفض سعر الفائدة.. تعرف عليهما

رسميًا .. الفيفا يرد على اتهامات بالتزوير لإعطاء ميسي جائزة الأفضل

فيديو صادم لـ برج يهتز جراء زلزال تركيا.. شاهد

قرار جديد من ميدو فى المقاصة قبل مواجهة الزمالك بالدوري المصري

مفاجأة جديدة بشأن اسعار الفائدة قبل نهاية العام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إنجي المقدم بإطلالة جريئة في حفل عمرو دياب.. شاهد

من أجل موبايل ومبلغ بسيط.. امرأة حامل تفقد طفلها بعد هجوم لص عليها

عمرك ما هتتعلم إلا إذا حاولت.. رسالة ياسمين صبري من داخل سيارتها