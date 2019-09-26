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أخبار العالم

الجيش الليبي يكشف تورط ضباط أتراك في معارك لـ صالح الميليشيات

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 09:37 م
أحمد المسماري المتحدث
أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي
شيماء مصطفى
قال ‏المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، إنهم يشهدون مرحلة انتقال الإرهاب من التنظيمات المسلحة إلى إرهاب الدول، مؤكدا أن ليبيا في مرحلة حاسمة من المعركة ضد الجماعات المتطرفة.

وكشف المسماري، في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي نيوز"، عن أن ضباطا أتراك يقودون المعارك على الأرض لصالح الميليشيات في ليبيا.

وأضاف ‏المسماري، أن ليبيا قدمت أدلة عدة على التدخل التركي والقطري في معركة طرابلس، مطالبا المجتمع الدولي بأن يقول كلمته بصراحة.

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