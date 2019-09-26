أخبار النادي الأهلي اليوم.. خناقة أحمد فتحي ورمضان صبحي.. واستياء من تصرف حسين السيد

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الخميس، 26 سبتمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي.. وجاءت كالتالي:حصل مؤمن زكريا لاعب الأهلي على وعد من الأطباء الذين خضع لفحوصات طبية تحت إشرافهم في ألمانيا بإرسال تقرير شامل بحالته خلال عشرة أيام على أقصى تقدير.أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إدارة مباراة الأهلي وكانو سبورت إلى طاقم تحكيم من بتسوانا مكون من جوشوا بوندو حكم ساحة ويعاونه ميشاك ميدوبى وموجوموتسى موراكيلى، بالاضافة الي تشيبو موكانى حكما رابعا والإثيوبي سولومون أبيبى مراقبًا للمباراة.أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي قائمة الفريق لمواجهة كانو سبورت المقرر لها السبت المقبل فى إطار لقاءات إياب دور الـ 32 من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا .تعرض حسام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لكدمة قوية في تدريبات الفريق الجماعية، التي تقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.خصص مخطط الأحمال للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، توماس بينكيل، فقرة تدريبية خاصة لمدة 30 دقيقة وذلك من أجل رفع الحالة البدنية للاعبين استعدادا لمواجهة كانو سبورت في دوري أبطال إفريقيا.خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات بدنية تحت إشراف توماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني في مران الفريق مساء اليوم الخميس علي ملعب التتش بالجزيرة.عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السويسري جلسة خاصة مع جهازه المعاون على هامش مران الفريق مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.أثار حسين السيد الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي حالة من الاستياء داخل النادي بعد أن أبدى غضبه من الطريقة التي يتم معاملته بها.