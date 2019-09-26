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رياضة

كواليس جلسة رينيه فايلر والجهاز المعاون له

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 06:28 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السويسري جلسة خاصة مع جهازه المعاون على هامش مران الفريق مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.

جاءت الجلسة للحديث عن بعض الأمور الخاصة بالتحضير لمباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية المقرر لها مساء بعد غدٍ السبت على استاد برج العرب بالإسكندرية في إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد فاز ذهابا علي كانو سبورت بهدفين دون رد سجلهما صلاح محسن ووليد سليمان.

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