احذر يا أهلي.. تاريخ كارثي لحكم مباراة الإياب أمام كانو سبورت

أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إدارة مباراة الأهلي وكانو سبورت إلى طاقم تحكيم من بتسوانا مكون من جوشوا بوندو حكم ساحة ويعاونه ميشاك ميدوبى وموجوموتسى موراكيلى، بالاضافة الي تشيبو موكانى حكما رابعا والإثيوبي سولومون أبيبى مراقبًا للمباراة.



ويلتقي الأهلي مع كانو سبورت مساء السبت المقبل على استاد "الجيش" ببرج العرب في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، وكان لقاء الذهاب بين الفريقين في غينيا الاستوائية قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد.



وحسب تقرير نشره موقع جول العالمي نقلا عن شبكة WiwSport أن الحكم بوندو تم ترحيله العام الماضي إلى بلاده من بطولة كأس كوسافا بعد تعامله المثير للجدل مع مباراة زيمبابوي ضد مدغشقر.



وحسب تقارير صحفية نيجيرية سابقة فإن الحكم له واقعتان شهيرتان أولاهما خطأ وقع فيه عندما ألغى هدفًا لمنتخب زامبيا أمام نيجيريا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018، وأثبتت الإعادة التلفزيونية أنه هدفًا صحيحًا.



وفي مباراة أخرى وقع الحكم في خطأ آخر عندما احتسب هدف تسلل لصالح نيجيريا أمام تونس في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019.



وفيما يلي نعرض إحصائيات الحكم مؤخرًا في بطولة دوري أبطال إفريقيا إستنادًا لموقع " world refree" .



