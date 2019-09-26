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أخبار البلد

أثناء خطاب نظيره الهندي.. وزير خارجية باكستان يغادر اجتماعا لمنظمة إقليمية بنيويورك

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 10:56 م
وزير خارجية باكستان
وزير خارجية باكستان
ا ش ا
غادر وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي اليوم الخميس، اجتماعًا لمنظمة "اتحاد جنوب آسيا للتعاون الإقليمي" في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك أثناء إلقاء نظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار خطابه.

ونقلت قناة (جيو نيوز) الباكستانية اليوم عن وزير الخارجية الباكستاني قوله إن قراره بمغادرة الجلسة بمجرد صعود نظيره الهندي لإلقاء خطابه جاء بسبب "الاعتداء الهندي المستمر" والعنف في إقليم كشمير منذ 5 أغسطس الماضي، حسبما نقلت القناة.

وقال قريشي - في تصريح صحفي بنيويورك - إن على الهند ضمان حماية وأمن حقوق الكشميرين.

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