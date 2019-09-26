أحمد سمير يكشف سبب طرد عمرو جمال أمام إنبي فى الدوري.. فيديو

كشف أحمد سمير لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش عن سبب طرد زميله في الفريق عمرو جمال مهاجم الفريق خلال لقاء إنبي على ملعب بتروسبورت فى إطار مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري.



وقال أحمد سمير في تصريحاته مع أون سبورت عقب المباراة إن عمرو جمال يعد لاعبا كبيرا للغاية وإضافة قوية لنا، يرغب في العودة سريعا لمستواه، ويمتلك الإمكانات والروح التي تجعله يفعل ذلك، الحماس الزائد هو سبب طرد عمرو جمال في المباراة ومع مرور الوقت سيصبح أفضل وأفضل. هو ليس لاعبا صغيرا".



وعن الخروج بالتعادل أمام إنبي، قال سمير "كان يجب تفادي الهزيمة للمرة الثانية على التوالي. هذا ما تحدثنا عنه بين شوطي المباراة".



طلائع الجيش فرض التعادل على إنبي بهدف لمثله ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري العام في لقاء أقيم على ملعب بتروسبورت.



هدفا اللقاء سجلهما محمد شريف للفريق البترولي، وتالا نداي للفريق العسكري، للموسم الثاني على التوالي يخرج طلائع الجيش بعد أول جولتين بنقطة وحيدة، وإنبي حصد أول نقاطه في المسابقة كذلك، الطلائع ارتقى للمركز الـ12 مؤقتا، ويليه إنبي في الترتيب.