منى زكي: نؤمن بقوة السينما لتحقيق تغيير إيجابي في حياة ملايين الأطفال.. صور

نشرت الفنانة منى زكى عدة صور لها من مهرجان الجونة عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " إنستجرام " .



وعلقت منى زكى على الصورة قائلة: " اليونيسيف ومهرجان الخليج السينمائي نؤمن بقوة السينما لتحقيق تغيير إيجابي في حياة الملايين من الأطفال، وهكذا يفعل أولا و@unicef.egypt سفير النوايا الحسنة ، لقد كنت متحمسًا للمشاركة في المهرجان هذا العام لمشاهدة الاتفاق بين اليونيسف و@elgounafilmfestivalofficialخاصة أنه يأتي بمناسبة الذكرى الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل. #ForEveryChild #UNICEFxGF ".





وحازت الصور على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتي: برنسيسة - قمر - زى السكر .