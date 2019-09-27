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فن

منى زكي: نؤمن بقوة السينما لتحقيق تغيير إيجابي في حياة ملايين الأطفال.. صور

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 02:38 ص
مني زكي
مني زكي
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القسم الميدانى
نشرت الفنانة منى زكى عدة صور لها من مهرجان الجونة عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " إنستجرام " .

وعلقت منى زكى على الصورة قائلة: " اليونيسيف ومهرجان الخليج السينمائي نؤمن بقوة السينما لتحقيق تغيير إيجابي في حياة الملايين من الأطفال، وهكذا يفعل أولا و@unicef.egypt سفير النوايا الحسنة ، لقد كنت متحمسًا للمشاركة في المهرجان هذا العام لمشاهدة الاتفاق بين اليونيسف و@elgounafilmfestivalofficialخاصة أنه يأتي بمناسبة الذكرى الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل. #ForEveryChild #UNICEFxGF ".


وحازت الصور على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتي: برنسيسة - قمر - زى السكر .
منى زكي: نؤمن بقوة السينما لتحقيق تغيير إيجابي في حياة ملايين الأطفال.. صور
منى زكي: نؤمن بقوة السينما لتحقيق تغيير إيجابي في حياة ملايين الأطفال.. صور
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