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فن

رقص متواصل من غادة عادل ونجلاء بدر في حفل عمرو دياب .. شاهد

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 05:49 ص
غادة عادل و نجلاء
غادة عادل و نجلاء بدر
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القسم الميدانى
نشرت الفنانة نجلاء بدر فيديو من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وظهر فى الفيديو كل من نجلاء بدر وغادة عادل وإيمان العاصى يرقصون فى حفل عمرو دياب .

وانطلقت فعاليات حفل عمرو دياب مساء اليوم، التابع لإحدى شركات المشروبات الغازية الراعية للدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي.

الحفل مقتصر فقط على نجوم مهرجان الجونة وعدد من الشخصيات العامة التى دعتهم الشركة للحفل.

وانطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، في السابعة من مساء الخميس 19 سبتمبر، وتستمر حتى 27 من الشهر ذاته.
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