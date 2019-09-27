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برلمان

300 ألف جنيه غرامة وحبس سنتين.. تعرف على عقوبات قانون مكافحة جرائم الإنترنت

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 01:14 م
السجن سنتين وغرامة
السجن سنتين وغرامة 300 ألف جنيه - صوره أرشفية
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حسن رضوان
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بعد أن أقره مجلس النواب، خلال دورة الانعقاد الثالث.

ويهدف القانون إلى ضبط استخدام مواقع التواصل الاجتماعى بشكل خاص، والإنترنت بشكل عام وحماية بيانات الأفراد، حيث يتضمن القانون 45 مادة موزعة على 9 فصول تحتوي على ضوابط وعقوبات الاستخدام السيئ للإنترنت والتعرض لسرقة البيانات الشخصية للأفراد.

وجاء القانون ليكون رادعًا لما تقوم به الجماعات الإرهابية ومروجي الشائعات وغيرهم ممن يتلاعبون بعقول المصريين و يهدفون إلى زعزعة كيان المواطن المصري وتهديد سلامة واستقرار الوطن من خلال نشر الاكاذيب عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي الفيس بوك أو تويتر أو غيرها.

ونرصد إليكم أبرز العقوبات التي وضعها القانون في حالة إحراز او تصنيع أو الاتجار في المعدات والبرامج والأجهزة المستخدمة في ارتكاب جرائم تقنية المعلومات.

ينص القانون على المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من حاز أو أحرز أو جلب أو باع أو أتاح أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول أى جهاز أو معدات أو برامج أو أكواد مرور أو شفرات أو أى بيانات مماثل، بدون تصريح من الجهاز أو مسوغ من الواقع أو القانون، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أى منها فى ارتكاب أية جريمة من المنصوص عليها فى هذا القانون أو إخفاء أثرها أو أدلتها أو ثبت ذلك الاستخدام أو التسهيل أو الإخفاء.
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