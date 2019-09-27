تستأنف اليوم الجمعة، منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز، ويواجه فريق اف سي مصر منافسه أسوان في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء .
تعادل فريق حرس الحدود مع فريق وادي دجلة بنتيجة هدفين لكل منهما في افتتاح الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز
وتعادل فريق إنبي مع طلائع الجيش بنتيجة هدف لكل منهما .
وجاء ترتيب الدوري المصري قبل مباراة اف سي مصر وأسوان كالتالى :
1- بيراميدز :3 نقاط
2- الإنتاج الحربي :3 نقاط
3- مصر المقاصة :3 نقاط
4- المقاولون العرب:3 نقاط
5- الإسماعيلي :3
6- طنطا : 3
7- الأهلي : 3
8- الزمالك : 3
9- حرس الحدود:2
10- المصري : 1
11- وادي دجلة : 1
12- طلائع الجيش : 1
13- انبي :1
14- اسوان :0
15- الجونة :0
16- سموحة :0
17- الاتحاد السكندري:0
18- نادي مصر :0
تعادل فريق حرس الحدود مع فريق وادي دجلة بنتيجة هدفين لكل منهما في افتتاح الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز
وتعادل فريق إنبي مع طلائع الجيش بنتيجة هدف لكل منهما .
وجاء ترتيب الدوري المصري قبل مباراة اف سي مصر وأسوان كالتالى :
1- بيراميدز :3 نقاط
2- الإنتاج الحربي :3 نقاط
3- مصر المقاصة :3 نقاط
4- المقاولون العرب:3 نقاط
5- الإسماعيلي :3
6- طنطا : 3
7- الأهلي : 3
8- الزمالك : 3
9- حرس الحدود:2
10- المصري : 1
11- وادي دجلة : 1
12- طلائع الجيش : 1
13- انبي :1
14- اسوان :0
15- الجونة :0
16- سموحة :0
17- الاتحاد السكندري:0
18- نادي مصر :0