تستأنف اليوم الجمعة، منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز، ويواجه فريق اف سي مصر منافسه أسوان في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء .



تعادل فريق حرس الحدود مع فريق وادي دجلة بنتيجة هدفين لكل منهما في افتتاح الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز



وتعادل فريق إنبي مع طلائع الجيش بنتيجة هدف لكل منهما .



وجاء ترتيب الدوري المصري قبل مباراة اف سي مصر وأسوان كالتالى :



1- بيراميدز :3 نقاط

2- الإنتاج الحربي :3 نقاط

3- مصر المقاصة :3 نقاط

4- المقاولون العرب:3 نقاط

5- الإسماعيلي :3

6- طنطا : 3

7- الأهلي : 3

8- الزمالك : 3

9- حرس الحدود:2

10- المصري : 1

11- وادي دجلة : 1

12- طلائع الجيش : 1

13- انبي :1

14- اسوان :0

15- الجونة :0

16- سموحة :0

17- الاتحاد السكندري:0

18- نادي مصر :0