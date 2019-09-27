Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة اف سي مصر وأسوان

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 11:01 ص
الدوري المصري
الدوري المصري
Advertisements
عبدالله هشام
تستأنف اليوم الجمعة، منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز، ويواجه فريق اف سي مصر منافسه أسوان في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء .

تعادل فريق حرس الحدود مع فريق وادي دجلة بنتيجة هدفين لكل منهما في افتتاح الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز

وتعادل فريق إنبي مع طلائع الجيش بنتيجة هدف لكل منهما .

وجاء ترتيب الدوري المصري قبل مباراة اف سي مصر وأسوان كالتالى :

1- بيراميدز :3 نقاط
2- الإنتاج الحربي :3 نقاط
3- مصر المقاصة :3 نقاط
4- المقاولون العرب:3 نقاط
5- الإسماعيلي :3
6- طنطا : 3
7- الأهلي : 3
8- الزمالك : 3
9- حرس الحدود:2
10- المصري : 1
11- وادي دجلة : 1
12- طلائع الجيش : 1
13- انبي :1
14- اسوان :0
15- الجونة :0
16- سموحة :0
17- الاتحاد السكندري:0
18- نادي مصر :0
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مباريات الدوري المصري 2020 لـ جميع الأندية.. الأهلي والزمالك والإسماعيلي وبيراميدز أبرزها

بيراميدز يتصدر.. جدول ترتيب فرق الدوري المصري عقب انتهاء الجولة الأولى

أبرز لقطات وأهداف الجولة الأولى من الدوري المصري.. فيديو

بث مباشر.. مباراة وادي دجلة وحرس الحدود في الدوري الممتاز

إنبي يواجه طلائع الجيش اليوم بالدوري الممتاز

بث مباشر.. مباراة إنبي وطلائع الجيش في الدوري الممتاز

ترشيحاتنا

برسومات عباد الشمس.. درة تخطف الأنظار فى الجونة.. صور

شاهد.. رئيس دولة لا يتمالك نفسه ويلتقط سيلفي على منصة الأمم المتحدة

مرتضى منصور يشطب 16 عضوا من الجمعية العمومية.. تعرف على السبب

ساعة الاستجابة يوم الجمعة.. وقتها وأفضل الدعاء فيها

المصريون يستقبلون السيسي بهتافات بنحبك يا ريس.. فيديو

شاهد .. الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة ناجحة لنيويورك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالات جريئة.. نجلاء بدر وغادة عادل بملابس مثيرة فى الجونة

برسومات عباد الشمس.. درة تخطف الأنظار فى الجونة.. صور

بإطلالة كاجوال.. نانسى عجرم تستعرض رشاقتها.. صور