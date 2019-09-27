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رياضة

صالح جمعة يغيب عن مران الأهلي

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 11:52 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
حصل صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على إذن بالغياب عن التدريبات الجماعية للاعبين الغائبين عن معسكر الإسكندرية الذي يبدأ اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية.

وكان سامي قمصان المدرب المساعد بالجهاز الفني قد قاد مران الغائبين عن المعسكر والذي شهد مشاركة كل من سعد سمير وعلي معلول ومحمد محمود وعمار حمدي ومحمد عبد المنعم ومصطفى شوبير وأحمد طارق وجيرالدو وحسين السيد.

ويخوض الأهلي مرانه الأخير مساء اليوم في برج العرب استعدادا لمواجهة بطل غينيا الاستوائية حيث يغادر الفريق إلى الإسكندرية في الثانية ظهرا للدخول في معسكر مغلق استعدادا للمباراة.

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر اقامتها مساء غدٍ السبت على استاد برج العرب بالإسكندرية.

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