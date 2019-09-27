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إحنا معاك يا سيسى.. المواطنون يستقبلون الرئيس بباقات الزهور والأعلام.. فيديو

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 01:34 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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شيرين عادل
استقبل عدد من المواطنين، اليوم الجمعة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالأعلام وباقات الزهور والعبارات المؤيدة، لدى وصوله إلى أرض الوطن بعد مشاركته فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وردد المواطنون هتافات "احنا معاك يا سيسي"، و"بنحبك يا سيسي"، وفقًا لما عرضته قناة "اكسترا نيوز".

وقال الرئيس السيسي في كلمة له بعد عودته إلى أرض مصر، مخاطبا الشعب المصري: «هو انتوا بتسمعوا كلامهم تصدقوه وبتتعاملوا معاه على إنه حقيقة.. الموضوع غير كده خالص.. دى صورة بتترسم زي ما اتعمل قبل كده».

وكشف الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن أن الشعب المصري واع، وأن الجماعات الإرهابية تريد تزييف الحقيقة.

وأوضح الرئيس السيسي «أن تلك المواقع تقدم أشياء غير حقيقية، وأن مصر قوية بشعبها» .

ووجه الرئيس السيسي رسالة للمصريين قائلا: «الجماعات المعادية لمصر لن تترك المصريين ينجحوا»، مؤكدًا "دى حرب بيننا وبينهم".
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