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اقتصاد

من 19.25% الى 13.25%.. رحلة صعود وهبوط سعر الفائدة خلال 4 سنوات

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 01:50 م
البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
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مايكل عياد
خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بواقع 1% في اجتماعه السادس خلال العام الجاري، والذي انعقد أمس، وأعلنت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أن سعر الفائدة على عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العمليات الرئيسية للبنك بلغ 13.25% و 14.25% و 13.75% علي التوالي، وبلغ سعر الائتمان و الخصم بنسبة 13.75%.

وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" محطات قطار سعر الفائدة ورحلة عودته للمسار الصحيح، حيث بلغت الفائدة قبل قرار تحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه"، 12.25%، قبل أن تقفز في 3 نوفمبر 2016 إلى 15.25% لترتفع بنسبه 3%، وذلك لتلائم عملية التحرير آنذاك.

وفي 22 مايو 2017، ارتفعت مجددا بنسبة 2% لتصبح حينها 17.25%، قبل أن تقرر لجنة السيايات بالبنك المركزي أن تصل بانسبة الفائدة لذروتها، حيث وصلت في 9 يوليو 2017 إلى 19.25%، ثم بعد ذلك تبدء رحلة العودة، ففي 18 فبراير 2018 وبعد 7 شهور تم تخفيض الفائدة 1%، لتصبح 18.25%.

وعقب ذلك بشهرين فقط تنخفض الفائدة 1% مجددا، وتحديدا في 1 إبريل 2019، لتصبح 17.25%، وبعد 10 شهور أخرى فقدت أسعار الفائدة 1% مرة أخرى، لتصل إلى 16.25%، قبل أن يتم خفضه مرة أخرى خلال ذات العام وتحديدا في 25 أغسطس الماضي لتصل إلى 14.75%، وأخير وللمرة الثالثة خلال العام الجاري، يتم تخفيض سعر الفائدة بنسبة 1% لتصبح حاليا 13.75%.


وأرجع البنك المركزي المصري خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية السادس؛ قراره بتخفيض أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية بواقع 1%، إلى استمرار انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي إلى 7.5 % و 4.9 % في أغسطس الماضي، على الترتيب، باعتباره أدنى معدل لهما منذ أكثر من 6 أعوام.

وأضاف البنك في تقرير له أن الانخفاض جاء مدعوما بـ احتواء الضغوط التضخمية، فضلًا عن التأثير الإيجابي لسنة الأساس حيث سجل التضخم العام معدلًا شهريا بلغ 0.7 % في أغسطس 2019 مقابل 1.8 % في أغسطس قبل الماضي، موضحا أن البيانات المبدئية أشارت الي استمرار الارتفاع لمعدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.7 ٪ خلال الربع الثاني من عام 2019 و 5.6 ٪ خلال العام المالي2018 / 2019 .

وذكر أن تلك المؤشرات تعتبر أعلى معدل له منذ أحد عشر عاما، كما استمر انخفاض معدل البطالة ليسجل 7.5 ٪ خلال الربع الثاني من عام 2019 ، بما يمثل انخفاضا يقارب ست نقاط مئوية مقارنة بذروته التي بلغت 13.4 % خلال الربع الرابع من عام 2013 .
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