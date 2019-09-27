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منوعات

اكتشاف مذهل.. كوكب غريب خارج المجموعة الشمسية يهدم نظريات فلكية

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 01:47 م
اكتشاف كوكب غريب
اكتشاف كوكب غريب خارج المجموعة الشمسية
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أحمد محرم
سلطت صحيفة "إندبندنت" البريطانية الضوء على اكتشاف من علماء الفلك الإسبان كوكبًا غريبًا، كانوا يعتقدون من قبل أن وجود مثله في حكم المستحيل.

وأوضحت الصحيفة أن الكوكب، الذي أُطلق عليه اسم "GJ 3512b"، يقارب حجمه الضخم حجم كوكب المشترى.

أما الحقيقة العجيبة بشأن هذا الكوكب فهي أنه يدور حول نجم صغير من طراز القزم الأحمر، يبلغ حجمه عُشر حجم الشمس، وكان العلماء يعتقدون أن نجمًا بهذا الحجم الصغير لا يمكن أن تدور حوله سوى كواكب صغيرة الحجم مثل الأرض أو أصغر.

والأمر الأكثر غرابة أن الكوكب المذكور لم يتشكل بالطريقة الطبيعية المعتادة لتشكل الكواكب، وهي التطور من الحالة الغازية إلى حبيبات صلبة صغيرة تندمج مع بعضها لتشكل جسم الكوكب الكبير، إذ انتقل الكوكب المكتشف حديثًا من الحالة الغازية إلى الحالة الصلبة مباشرة، وهو ما فاجأ فريق العلماء.

يُذكر أن الكوكب المذكور يبعد عن الأرض مسافة 30 سنة ضوئية، وهناك نحو 4 آلاف كوكب مكتشف خارج المجموعة الشمسية.
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