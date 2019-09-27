بـ الشبشب وهوت شورت.. نوال الزغبي تتألق فى إطلالة عصرية

وتركت شعرها منسدلاً بطريقة رائعة ، وأرتدت نظارة شمسية ، ولم تتكلف بوضع كثير من الميكب وأكتفت بجمال بشرتها وأحمر شفاة باللون البيج لأكمال إطلالتها.

























نشرت الفنانة نوال الزغبى صورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة عصرية.وظهرت بها بهوت شورت باللون الرمادى ،وبلوزة طويلة باللون الأبيض المشجر وبأكمام طويلة ،وحملت حقيبة باللون الأسود،وأنتعلت سليبر باللون الأبيض.