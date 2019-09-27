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مرأة

بـ الشبشب وهوت شورت.. نوال الزغبي تتألق فى إطلالة عصرية

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 03:01 م
صدى البلد
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قسم المرأة
نشرت الفنانة نوال الزغبى صورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة عصرية.

وظهرت بها بهوت شورت باللون الرمادى ،وبلوزة طويلة باللون الأبيض المشجر وبأكمام طويلة ،وحملت حقيبة باللون الأسود،وأنتعلت سليبر باللون الأبيض.

وتركت شعرها منسدلاً بطريقة رائعة ، وأرتدت نظارة شمسية ، ولم تتكلف بوضع كثير من الميكب وأكتفت بجمال بشرتها وأحمر شفاة باللون البيج لأكمال إطلالتها.






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