الكاف ينتصر لـ الزمالك في أزمة مباراة جينراسيون السنغالى بشرط

انتصر الاتحاد الإفريقى لكرة القدم كاف لمطلب نادي الزمالك الخاص برغبته في نقل لقاء الفريق الأبيض أمام جينراسيون فوت السنغالى فى اياب دور الـ 32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا .



ويرغب مسئولو الزمالك نقل لقاء الفريق الأبيض أمام جينراسيون فوت السنغالى إلى ستاد برج العرب بدلا من بتروسبورت على أن يقام مساء الأحد بدلا من السبت .



ووافق كاف على طلب الزمالك بإرسال خطاب رسمي لاتحاد الكرة المصري يفيد موافقته على طلب الزمالك حتى يتيح للجماهير البيضاء حضور اللقاء بأعداد قد تصل الى 20 ألف مشجع بدلا من اقامتها على ملعب بتروسبورت بحضور 5 آلاف مشجع .



واشترط كاف موافقة جينراسيون سبورت على طلب نقل المباراة الى ستاد برج العرب وتأخيرها 24 ساعة خاصة أن اللوائح تتطلب ضرورة معرفة المنافس بملعب المباراة قبل موعد إقامتها بـ 10 ايام .



وأعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك حدوث انفراجة فى أزمة نقل المباراة الى ملعب برج العرب بدلا من بتروسبورت خاصة أن الفريق الأبيض يحتاج الى الفوز لتعويض نتيجة لقاء الذهاب بالعاصمة السنغالية داكار التى خسرها الزمالك بهدفين مقابل هدف.



